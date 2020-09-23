شكرا لقرائتكم خبر عن "رى القناطر" تؤكد عدم تضرر الحدائق بزيادة منسوب النيل.. ولا إخلاء للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر الخيرية، أن ارتفاع منسوب النيل لن يسبب أى خطورة على المنشآت والقرى، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أى زيادات متوقعة لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر، وتم رفع حالة الطوارئ منذ ما يزيد عن شهر استعدادا لتلك الزيادة.

وقال "درويش"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنة، ولا إخلاء للمنازل"، موضحا أن حدائق القناطر الخيرية تعمل بكامل طاقتها وأنها مؤمنة بشكل كبير حيث أن مستوى الحدائق يعلو كثيرا عن منسوب المياه، ومهما كانت الزيادات فلا تؤثر سلبا على الدائق.

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وأشار مدير رى القناطر الخيرية، إلى أن المناطق المستهدفة برفع الطوارئ واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك في أراضي طرح النهر بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس، حيث جري تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أية مفاجأت.

واضاف، أنه جرى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه علي أصحاب المباني باتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتي هذه اللحظة.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.