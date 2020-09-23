تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر بمنشاة ناصر لـ 16 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر، في قسم منشاة ناصر، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وجاء أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة على النحو التالي: "مصطفي. ر"، طبيب بشري، و "إبراهيم. س"، بدون عمل، و"سامح. ر"، شريك في مقلي، و"رامي. س"، و"خالد. ي"، يعمل سكرتير طبيب، و"أشرف. ي"، يعمل نجار مسلح، و"مصطفي. م"، يعمل سواق، و"مصطفي. ا"، صاحب معرض سيارات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم اسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل، والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم إبراهيم محمد، وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التامين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الاكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها أية بلبل على التخلي عن عضو بشري، وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان أخر حسن النية، وهو أشرف أحمد، وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في اجراء عملية زرع اعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليه إبراهيم محمد علي، التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسرى الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان أخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .