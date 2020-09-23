محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021 ، خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.
وصرح المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي للمجلس، أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت على أمور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
للاطلاع على الحركة:
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري لعام 2020-2021 (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.