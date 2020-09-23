مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري لعام 2020-2021 (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021 ، خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.

وصرح المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي للمجلس، أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت على أمور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.

للاطلاع على الحركة: