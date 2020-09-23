وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مريضة وإجراء عملية جراحية لوالدها بمستشفى الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عام وشهرين (مصابة بورم نادر بالرقبة) بالتنسيق بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج.

تم استقبال الطفلة بمقر (قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية) وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا صرف العلاج الطبي اللازم لحالتها مجاناً دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، على أن يتم إعادة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر والعرض على الأطباء المتخصصين لتقييم الوضع الطبي لها وبالتنسيق مع أمان الخير التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بالوزارة.

Advertisements

وتم توفير مبلغ مالي لأسرة الطفلة لسداد قيمة ما اقترضته الأسرة خلال الفترة الماضية لعلاجها.

كما وجه وزير الداخلية باستقبال والد الطفلة بإحدى مستشفيات الشرطة والذي يحتاج لإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفتيت حصوات بالكلى) وذلك استجابةً لملتمس أسرة الطفلة بمساعدته في إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة.

ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.