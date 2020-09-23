الدقهلية| بـ(3) ملايين ريال سعودي.. سقوط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلين عملهم بإحدى شركات الصرافة واستقطابهم عملاءهم من راغبي التعامل في النقد الأجنبي، وشراء العملات الأجنبية منهم بسعر أقل من سعر الصرف.

ويستبدلونه بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (3.400.000 ريال سعودي– 400 ألف درهم إماراتي).

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (150.000 ريال سعودي– 100.000 درهم إماراتي– 10.000 دينار كويتي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.