محكمة النقض: السجن 6 أشهر لـ 11 متهمًا بحرق قسم الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صححت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عقوبة 11 من المتهمين بحرق قسم شرطة الإسماعيلية من السجن 3 سنوات، إلى 6 شهور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق قسم الإسماعيلية".

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت أحكامًا بالسجن ما بين 3 سنوات إلى 6 شهور بحق 19 متهمًا لاتهامهم بحرق وإشعال النيران داخل غرفة حجز قسم ثان الإسماعيلية.

كان المتهمون أحيلوا إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 276 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 316 لسنة 2016، جنايات كلي الإسماعيلية>

ووجهت النيابة العامة اتهامات الشروع في وضع النار عمدا في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية، بعد أن وضعوا النار في بعض المنقولات الخاصة بهم، قاصدين من ذلك إحراق العنبر، كما خربوا عمدا مبنى مملوكا للدولة، بأن قاموا بإتلاف محتويات غرف الحجز الموجودة بالحجز.