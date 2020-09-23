الإدارية العليا تقضي بوقف تنفيذ قرار رسوب طلاب "بيلا" على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة السادسة فحص الطعون "تعليم"، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، ووقف قرار وزير التربية والتعليم الفني، المتضمن إلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها اعتبارهم ناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقاً لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته.

وكان صدر قرار الوزير لاتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.