مصادر لـ"الخليج 365": بدء التقاط صور القائمة الوطنية لكل قطاع بـ"دعم مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر سياسية، إن ائتلاف دعم مصر يستقبل بمقره، اليوم الأربعاء، مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن وجه بحري، لالتقاط صور لمرشحي كل محافظة، ومن ثمَّ صور مرشحي كل قائمة، على أن يستقبل الائتلاف مرشحي وجه قبلي في تمام الساعة الـ١٢ ظهر غدٍ.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، بأن تقديم القوائم يمكن أن يتم لكل قطاع على حدة؛ أسوة بما حدث في تقديم قوائم انتخابات "الشيوخ"، وليس من الضرورة تقديمها مرة واحدة.

ويُحدد مشروع القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون.

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وتستقبل طلبات الترشح ابتداءً من يوم السبت الموافق ١٧ سبتمبر الجاري الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء بشكل يومي ولمدة أسبوع حتى يوم السبت الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري، وباليوم الأخير تستمر اللجان فيه في استلام طلبات الترشح حتى الساعة الثانية ظهراً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تحرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقَين ٢٤ و٢٥ أكتوبر المقبل, على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجري الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقة ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل.

وسيفتح للمصريين المقيمين بالخارج التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر المقبل، وكذلك طباعة استمارات الانتخاب يومي الإثنين والثلاثاء الموافقة ١٩ و٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ بالنسبة إلى المرحلة الأولى، ويومَي ٢٢ و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ بالنسبة إلى المرحلة الثانية.