مصر | بالأسماء.. ننشر التشكيل للجديد لدوائر القضاء الإداري بالعام الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر التشكيل للجديد لدوائر القضاء الإداري بالعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد ٢٠٢٠ ٢٠٢١، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء المحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية.

وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الآولي والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدي، مصطفي عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، احند هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفي.

كما تشكلت الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى، مصطفي عبد الكريم.

فيما تولي المستشار حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثالثة مجتمعات عمرانية، وأما الدائرة الرابعه تراخيص تولي رئاستها المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة والمختصة بنظر دعاوى البناء والتخطيط العمراني المستشار شحاته أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة، فيما تولي المستشار محمد الطاهر حنفي رئاسة الدائرة السادسة والتى تنظر دعاوى الطلاب في العملية التعلمية.