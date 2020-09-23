مصر | بالأسماء.. ننشر التشكيل للجديد لدوائر القضاء الإداري بالعام الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر التشكيل للجديد لدوائر القضاء الإداري بالعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الآولي والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدي، مصطفي عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، احند هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفي.
كما تشكلت الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى، مصطفي عبد الكريم.
فيما تولي المستشار حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثالثة مجتمعات عمرانية، وأما الدائرة الرابعه تراخيص تولي رئاستها المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة والمختصة بنظر دعاوى البناء والتخطيط العمراني المستشار شحاته أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة، فيما تولي المستشار محمد الطاهر حنفي رئاسة الدائرة السادسة والتى تنظر دعاوى الطلاب في العملية التعلمية.