مصر | بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية للقضاء الإداري لعام 2020/2021

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية للقضاء الإداري لعام 2020/2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بأن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت على أمور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.