مصر | بلاغ يتهم محمد علي بالتخابر والتطاول على الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم محمد علي بالتخابر والتطاول على الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى المستشار المحام العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحام عام الأول، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

ونص محمود في بلاغه، أن الهارب محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا والمطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من الجرائم التي اتركبها يعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج وعلى رأسسها الهارب إبراهيم منير للتخطيط والتأمر ضد مصر وأنه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لإثارة الفوضى في مصر، مشيرا إلى أن الهارب محمد على يخرج يوميا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الاخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين.

وأضاف محمود، ان الهارب محمد علي قام مؤخرا بالتطاول وسب وقذف الشعب المصري بالفاظ يعاقب عليها القانون، وذلك لعدم استجابته الشعب المصري لدعوته المشبوهه.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن محمد علي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.