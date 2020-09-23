مصر | الأسبوع بـ15 ألف جنيه.. سقوط شبكة دعارة يتزعهما قواد بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسبوع بـ15 ألف جنيه.. سقوط شبكة دعارة يتزعهما قواد بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط قواد وبصحبته 4 سيدات للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال السيدات اللاتي بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محددة المدة مقابل مبلغ مالي قدره (15 ألف جنيه ) لمدة أسبوع، وأضاف بأنه قد أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.

وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.