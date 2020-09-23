مصر | بعد السجن 3 سنوات.. النقض تُغير مصير 11 متهمًا بـ"حرق قسم الإسماعيلية"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد السجن 3 سنوات.. النقض تُغير مصير 11 متهمًا بـ"حرق قسم الإسماعيلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الأربعاء "ج" بمحكمة النقض، قبول الطعن المقدم من 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق قسم الإسماعيلية" وذلك قبولا شكلا وتصحيح العقوبة من السجن لمدة 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت أحكام ًمتفا بالسجن ما بين 3 سنوات إلى 6 شهور بحق 19 متهمًا لاتهامهم بحرق وإشعال النيران داخل غرفة حجز قسم ثان الإسماعيلية.

كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 276 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 316 لسنة 2016، جنايات كلي الإسماعيلية.

ووجهت النيابة العامة اتهامات الشروع في وضع النار عمدا في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية، بعد أن وضعوا النار في بعض المنقولات الخاصة بهم، قاصدين من ذلك إحراق العنبر، كما خربوا عمدا مبنى مملوكا للدولة، بأن قاموا بإتلاف محتويات غرف الحجز الموجودة بالحجز.