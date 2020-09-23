مصر | ضبط صاحب مخبز لاستيلاءه على أموال الدعم من خلال البطاقات التموينية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مخبز لاستيلاءه على أموال الدعم من خلال البطاقات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم الخاص بخبز المواطنين، بالأقصر.

وأثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأقصر تمكنت من ضبط صاحب طاحونة غلال حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته جوال بداخله 5 ماكينة صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية- 238 بطاقة تموينية) خاصة بصرف الخبز للمواطنين، وبمناقشته قرر بتحصله على الماكينات المضبوطة من أصحاب 5 مخابز "محددين" بمدينة الأقصر وقيام أصحاب تلك المخابز ببيع الدقيق المدعم له دون إنتاجه وتجميعه لكميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وحصوله على نسب من حافز الإنتاج المنصرف من الجهات المعينة لأصحاب تلك المخابز، بما يحقق إستفادة مادية له ولأصحاب المخابز المشار إليها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن المذكور (سبق ضبطه فى واقعة "تجميع 17 جوال دقيق بلدى") وأنه يقوم بتجميع الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة والقاصر إستخدامها على أصحاب المخابز، وكذا البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته والمدون عليها أسماء أصحابها وإستخدام تلك البطاقات على الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية إستخدام إلكترونى وهمى لحصة المواطن من المخبز البلدى وقيامه عقب ذلك بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله ثم بيعه فى السوق السوداء.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.

