مصر | وقف تنفيذ قرار رسوب طلاب "بيلا" على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وقف تنفيذ قرار رسوب طلاب "بيلا" على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة السادسة فحص الطعون" تعليم "، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، ووقف قرار وزير التربية والتعليم الفني، المتضمن إلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من اخصها اعتبارهم ناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقًا لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته.

وكان صدر قرار الوزير لإتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.