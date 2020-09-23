أخبار مصر | نائب بالشيوخ: مصر متمسكة بالحلول السلمية لقضيتى سد النهضة والأزمة الليبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب بالشيوخ: مصر متمسكة بالحلول السلمية لقضيتى سد النهضة والأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75.

وقال عضو الشيوخ، إن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت تجاه عدد من القضايا التي تمس أمنها القومي، والتي جاءت حاملة عدد من التحذيرات للدول المعادية من الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي.

وأكد قطب في بيان له، أن مصر ما زالت تدعم المسار السلمي في القضية الليبية تنفيذا للبنود التي تضمنها إعلان القاهرة، ودعوتها المستمرة باللجوء إلى مائدة التفاوض، ودعم التسويات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على حقوق الشعب الليبي وتحقق تطلعاته في تقرير مصيره، والحفاظ على ثروات الأراضي الليبية.

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، ان مصر تجدد الدعوة لكل أطراف القضية الليبية للعودة إلى المسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار، الذي يستحقه الشعب الليبي الشقيق.

وأشار إلى أن الرئيس وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة القيام بدوره في إيجاد حل لقضية سد النهضة، والعمل على التوصل إلى اتفاق منشود يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الإثيوبية وبين صون حقوق مصر المائية، منوها أن الرئيس يؤكد في كافة أحاديثه أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية وستلجأ لكافة الحلول السلمية وأنها ما زالت تدعم أي حلول سلمية حفاظا على الروابط التاريخية التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.