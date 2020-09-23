أخبار مصر | نائب بالشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة بمثابة خريطة طريق لحل مشكلات العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب بالشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة بمثابة خريطة طريق لحل مشكلات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أنه طرح رؤية مصرية شاملة للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجه المجتمع الدولي في كافة المجالات انطلاقا من الدور التاريخي لمصر باعتبارها عضوا رئيسيا ومؤسسا للأمم المتحدة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خريطة طريق واقعية لكيفية حل المشكلات الراهنة في العالم سواء إصلاح المنظومة الدولية أو مواجهة مختلف الصراعات المثارة حاليًا، موضحا أن الرئيس ركز عدة محاور حول السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتطرق إلى المشكلات والتحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وكيفية معالجتها والتصدي لها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي حرص على استعراض التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والنتائج الإيجابية التي حققتها بالإضافة إلى شرح لأهم ما تحقق في مجال حقوق الإنسان وكيف كان الدستور المصري وتعديلاته سباقًا في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر ما زالت تقدم المزيد من الحلول والمقترحات السياسية، التي تجنح للسلم في حل القضية الليبية، وأن الرئيس لم يدخر أي جهدا في التواصل مع كافة أطراف النزاع في القضية الليبية لإيجاد حلول وتنفيذ ما جاء بالمقترحات التي وضعها "إعلان القاهرة".

