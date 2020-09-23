أخبار مصر | الهضيبي عن كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: تدعم موقف مصر تجاه «سد النهضة وليبيا»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهضيبي عن كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: تدعم موقف مصر تجاه «سد النهضة وليبيا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بعدد من الرسائل الهامة خلال كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي وجهها للعالم أجمع، والتي دعم فيها موقف مصر في القضية الليبية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أن مصر ما زالت تتمسك بمسار التسوية السياسية والحلول السلمية لإنهاء الصراع على الأراضي الليبية وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار، والتحذير من الاقتراب أو تجاوز خط "سرت- الجفرة".

ولفت الهضيبي، في بيان له، أن مصر ما زالت تقدم المزيد من الحلول والمقترحات السياسية، التي تجنح للسلم في حل القضية الليبية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يدخر أي جهدا في التواصل مع كافة أطراف النزاع في القضية الليبية لإيجاد حلول وتنفيذ ما جاء بالمقترحات التي وضعها "إعلان القاهرة".

وثمن عضو مجلس الشيوخ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ملف سد النهضة، وتأكيده على أن مصر مضت ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائها في السودان وإثيوبيا، سعيا للتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن حديث الرئيس أكد على أحقية مصر في مياه نهر النيل، وأنها خط أحمر لا يمكن لأي دولة الاقتراب من حق شعب في نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.

وأضاف أن مصر لم تتجاوز حق إثيوبيا في متطلبات التنمية لشعبها، ولكن بما لا يحدث ضرر لدولة مصدرها الوحيد لمياه الشرب هو نهر النيل، منوها أن مصر ما زالت تسعى لإيجاد حل لتنظيم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التوازن للأطراف الثلاثة.