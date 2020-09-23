أخبار مصر | رئيس "حقوق الإنسان البرلمان": السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته بشأن المعاملة الإنسانية للاجئين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "حقوق الإنسان البرلمان": السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته بشأن المعاملة الإنسانية للاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤية مصر الواضحة والصريحة التي طرحها في كلمته أمام الأمم المتحدة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وقال "عابد" في بيان اليوم: إن الرئيس السيسي وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية في كيفية المعاملة الانسانية للاجئين والحفاظ على جميع حقوقهم، مؤكدا أن الرئيس كان واضحا للغاية كعادته دائما عندما قال بالنص:" أننا دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين".

وأضاف أن العالم أصبح على وعى وادراك كاملين بهذه الحقائق بشأن ملف اللاجئين داخل مصر، وأنهم اصبحوا كأنهم مصريون فهم يتمتعون بجميع حقوقهم والخدمات التى تقدمها الدولة المصرية لابنائها بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى ان مصر الدولة العظيمة والرائدة فى مجال الحفاظ على حقوق الانسان تقوم بمثل هذه الاعمال الجليلة فى الوقت التى تقوم فيه بعض الانظمة الداعمة للإرهاب باستغلال اللاجئين لديها فى الاعمال الاجرامية على أراضى دول أخرى.