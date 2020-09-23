أخبار مصر | الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية تمول 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في طب عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية تمول 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في طب عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الاستاذ الدكتور اشرف عمر عميد كلية طب جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور هبه سعيد وكيل كلية طب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، السفير كريم امين (الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ).

وذلك بهدف توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل واشراف وتنفيذ الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ل 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في كلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك فى إطار مبادرة ادرس فى مصر، وفى ضوء توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ظل خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين ونظرا لقيام مصر بدورها الريادي في دعم الطلاب الأفارقة الدارسين بها مرحبا بالطلاب الأفارقة من خلال مبادرة ادرس فى مصر.

