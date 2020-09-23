أخبار مصر | جامعة عين شمس تستقبل ٥١٩٨ طالبا خلال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تستقبل ٥١٩٨ طالبا خلال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة استقلبت طوال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق ما يقرب من ٥١٩٨ طالب وطالبة، ففى معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب توافد ٢٥٠٠ طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم، بينما توافد ما يقرب من ١٤٧٠ طالب وطالبة على معامل كلية الآداب واستقبلت كلية الهندسة ٧٢٤ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٢٧٠ من طلاب المرحلة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ٢٣٤ طالب وطالبة.
وكانت جامعة عين شمس قد جهزت خمس مقرات لمعامل التنسيق الالكترونى بطاقة ١٣ معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسه والآداب والزراعة والبنات.