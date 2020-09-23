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أخبار مصر | جامعة عين شمس تستقبل ٥١٩٨ طالبا خلال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تستقبل ٥١٩٨ طالبا خلال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت بالأمس جامعة عين شمس أبواب معامل التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء طلاب المرحلة الثالثه لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠/  ٢٠٢١ من تسجيل رغباتهم. 

حيث استقبلت فى اليوم السادس والأخير من أيام المرحلة ١٩٣ طالب وطالبة وسط استمرار تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق وفقا لتوجيهات ا.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، وإشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة استقلبت طوال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق ما يقرب من ٥١٩٨ طالب وطالبة، ففى معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب توافد ٢٥٠٠ طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم، بينما توافد ما يقرب من ١٤٧٠ طالب وطالبة على معامل كلية الآداب واستقبلت كلية الهندسة ٧٢٤ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٢٧٠ من طلاب المرحلة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ٢٣٤ طالب وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت خمس مقرات لمعامل التنسيق الالكترونى بطاقة ١٣ معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسه والآداب والزراعة والبنات.

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