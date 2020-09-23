أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام الجديد 500 500

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام الجديد 500 500 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم - يرافقه أعضاء مجلس الجامعة - مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي تنفذها الجامعة بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

وخلال الزيارة، أكد مجلس جامعة القاهرة، أن هناك إرادة سياسية ودعمًا قويًا للإنتهاء من المشروع على أكمل وجه؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الأمناء، أنه تم إنجاز ما يقرب من 30 % من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى خلال العشر شهور الأخيرة حيث بدأت المباني في الظهور بالرغم من ظروف جائحة كورونا التي أثرت على معدلات الأداء في مختلف المجالات، كما تم الإنتهاء من أعمال خرسانات وواجهات المبنى الأمامي للمستشفى والتي تضم جميع العيادات الخارجية والخدمات الرئيسية والمساعدة لعلاج مرضى السرطان.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مجلس أمناء مستشفى 500 500 الجديد برئاسته، والذي تم تشكيله قبل 10 شهور، وضع رؤية مستقبلية يتم من خلالها استهداف إنجاز ملموس وتسريع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصري، مستعينين بأفضل وأحدث نتاج للعقول الطبية بالعالم، مشيرًا إلى أنه تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مشروع 500 500 يتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة 1،020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، مشروع ضخم حيث يعد أكبر مستشفى متخصص في علاج السرطان في العالم، ويقام على قطعة أرض بمساحة تقدر 145،000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844،000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38% وقدرة إستيعابية 1،020 سريرًا، وسوف يسهم في توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام في كل ربوع مصر.