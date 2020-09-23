أخبار مصر | بعد انتشاره في السودان.. تعرف على خطورة حمى الوادي المتصدع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انتشاره في السودان.. تعرف على خطورة حمى الوادي المتصدع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر طبية سودانية أمس الثلاثاء، عن تفشي حمى الوادي المتصدي في شمال السودان مما أدى إلى وفاة العشرات، كما تزداد مخاوف كبيرة من انتشار المرض بسبب تردي الأوضاع الصحية وتدهور البيئة في المناطق المتأثرة بموجة الفيضانات التي ضربت معظم مناطق البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن حمي وادي المتصدع:

حمي الوادى المتصدع:

يعتبر مرض فيروسي، ينتشر بشكل كبير بين الحيوانات، مثل: الأغنام، والماعز، والإبل، والأبقار، وقد يشكل خطورة كبيرة علي حياة الإنسان.

ويرجع تسميته بهذا الاسم، حيث اكتشف هذا المرض في منطقة الوادي المتصدع بكينيا في مزرعة للأغنام والمواشي لأول مره.

طرق انتقال الفيروس للإنسان:

وينتقل فيروس حمى الوادي المتصدع بين الحيوانات عن طريق الاتصال المباشر، أو غير المباشر بدم أو سوائل أو أعضاء جسم الحيوان المصاب، كما يمكن أن ينتقل عن طريق بعوضة من جنس الحمى الصفراء (Aedes أو Culex)، أو الذباب الماص للدم

وعن طرق انتقال الفيروس للإنسان ينتقل الفيروس عند ملامسة الأنسجة أو الدم أثناء عمليات ولادة الحيوانات، أو لمس الحيوان المصاب في حالة التخلص من جثث الحيوانات المصابة، أو تطعيم حيوان مصاب، وذلك عند حدوث نزيف في مناطق غرز الإبرة، أو ملامسة إبرة ملوثة.

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كما يمكن أن تنتقل عن طريق ذبح وتقطيع حيوان مصاب، يمكن أن يجرح الجزار نفسه بسكين ملوثة بدم الحيوان أو إجراءات بيطرية.

ويوجد بعض الدراسات أشارت أن شرب الحليب غير المغلي وغير المبستر من الحيوانات المصابة يسهم في انتقال المرض للبشر.

أعراض حمي الوادي المتصدع:

لا تظهر أعراض على المصاب أو قد تظهر أعراض خفيفة تشمل الحمى واضطرابات في وظائف الكبد، كما تشمل ضعف عام وحمى وألم في الظهر وفقدان الوزن بشكل كبير في بدايات المرض والشعور بالدوار.

بشكل عام، يشفى المريض وتختفي الأعراض بعد يومين إلى أسبوع من ظهور الأعراض.

مضاعفات وخطورة حمي الوادي المتصدع:

يوجد بعض الحالات الخطيرة التي تعاني من الحمي النزفية وقد تؤدي الي الوفاة، وهناك حالات اخري تعانى من التهاب الدماغي ومشكلات بالعيون تنتهي بفقدان البصر.

طرق علاج حمي الوادي المتصدع:

أكد الاطباء أن اغلب الاصابات من البشر هي إصابات خفيفة وتشفى لوحدها، لم يتم إنتاج أي علاج خاص لهذا المرض، وفي الحالات الخطرة والنادرة يتلقون علاجات مساندة لعلاج وتخفيف المضاعفات والأعراض