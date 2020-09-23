شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: جمعنا 26.5 مليون جنيه قيمة جدية تصالح 6 آلاف طلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت نحو 6 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه ، مؤكداً على أهمية قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه حيث يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجارى مع ضرورة إستيفاء باقي المستندات خلال شهرين وخاصة أنه خلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة .

وأضاف محافظ أسوان بأنه تم تكليف مسئولى المحليات بزيادة أعداد الموظفين ومنع الأجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المختلفة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية تمتد حتى الساعة الثانية عشر مساءاً ، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لإستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين ، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وإرتداء الكمامات لمنع إنتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن فى معدلات ونسب الطلبات .