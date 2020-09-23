شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل الخميس.. العظمى 32 والرطوبة 70 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على بعض مناطق شمال الصعيد، وعلى غرب جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 28 )، السواحل الشمالية ( 80– 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 23»، الإسكندرية «29– 24»، قنا «37- 26»، الأقصر «39 – 27»، أسوان «40– 29».

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