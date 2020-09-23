شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللبنانى مخول فرحا مفوضًا عامًا جديداً لرهبانية الكرمليين الحفاة بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأب سافيريو كانيسترا، الرئيس العام لرهبانية الكرمليين الحفاة في العالم، قرارا الأربعاء بتعيين اللبنانى الأبَ مخول فرحا مفوضًا عامًا للرهبانية في مصر، خلفًا للأب باتريك تشاديني.

ويترأس الأب مخول الكرملي أول قداس له في مصر يوم السبت الموافق الثالث من شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة عيد القديسة تريزا الطفل يسوع.

وولد الأب مخول برأس بعلبك في لبنان، في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام ١٩٥٩، والتحق بالدير في الثلاثين من شهر سبتمبر لعام ١٩٧٠، حيث كانت سنة الابتداء عام ١٩٧٤، ثم قدم نذوره البسيطة في الخامس عشر من شهر أغسطس عام ١٩٧٥ والنذور الاحتفالية في الخامس عشر من أغسطس عام ١٩٨٣، وحصل على الدرجة الإنجيلية في السادس من شهر يناير عام ١٩٨٤، ثم تمت سيامته الكهنوتية في الرابع عشر من شهر يوليو من نفس العام.

وحصل الأب مخول على شهادة بكالوريا قسم ثاني، وبكالوريوس في الفلسفة واللاهوت، ودبلوم في التواصل الاجتماعي، ودبلوم في قانون ولاهوت الحياة الرهبانية، وبكالوريوس في الحق القانوني الكنسي، وذلك بالإضافة إلى شغله لعدة وظائف، كما أنه انتخب لمدة أربع مرات كرئيس إقليمي للرهبانية في لبنان.

كما شارك في عدة مؤتمرات قانونية وليتورجية، وله مقالات شارك فيها في التعليق والشرح في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، خصوصًا فيما يتعلق بالرهبان والحياة المكرسة.

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