شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث سير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 10 أشخاص، الأربعاء، نتيجة وقوع 3 حوادث سير متفرقة بطرق المنيا، إذ وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل، وأصيب 6 أشخاص، كما أصيب 4 في حادثين بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع 3 حوادث سير بالطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي.
بانتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل التكاملي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.
كما وقع حادثين أحدهما تصادم والآخر إنقلاب بطريق الصعيد الزراعى مصر- أسوان، وبإنتقال قوات الأمن تبين إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع توك توك أمام كوبري أبيوها بمركز أبوقرقاص، وإصابة 2 في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية العباسية بمركز مغاغة.
تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص ومغاغة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث سير بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.