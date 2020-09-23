شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث سير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص، الأربعاء، نتيجة وقوع 3 حوادث سير متفرقة بطرق المنيا، إذ وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل، وأصيب 6 أشخاص، كما أصيب 4 في حادثين بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع 3 حوادث سير بالطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي.

بانتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل التكاملي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.

كما وقع حادثين أحدهما تصادم والآخر إنقلاب بطريق الصعيد الزراعى مصر- أسوان، وبإنتقال قوات الأمن تبين إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع توك توك أمام كوبري أبيوها بمركز أبوقرقاص، وإصابة 2 في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية العباسية بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص ومغاغة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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