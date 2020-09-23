شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يوافق على تجديد خصم 20% لأبناء الشهداء بالشعب والبرامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماعات اللجان العليا للشعب والبرامج الجديدة، والوافدين، والورش، بحضور دكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والمستشار المالي والقانوني والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، والدكتور حسام نصار المنسق العام لإدارة الوافدين وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجامعة .

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين الاتفاقية بين جامعة بني سويف والجامعة الإفريقية الأوروبية بداكار – السنغال وذلك في إطار خطة تسويقية متكاملة من الإدارة عن كليات وبرامج الجامعة بين دول القارة الإفريقية.

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وتم خلال اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة تجديد قرارات الخصم لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين بنسبة 20% وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتم عرض التسجيل الإلكتروني ومدى فاعليته في التحول نحو جامعة ذكية، حيث تقوم الكليات حاليا بعرض ما تم تسجيله لحظة بلحظة والتعامل معه إلكترونيا في ظل التحول الإلكتروني الذي تقوم به الجامعة في ظل خطة جامعة بني سويف للتحول الرقمي الشامل .

وناقشت اللجنة العليا للورش وضع آلية العمل بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الاحتياجات وعمل تقرير فني شامل ودراسة الوضع الراهن للورش ومقترح التطوير لتعظيم الاستفادة وزيادة دخل الجامعة.