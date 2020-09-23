شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوكيلا «صحة وتعليم الإسكندرية» لرفع الاستعداد لمواجهة كورونا بالمدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ضمن فعاليات الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الأربعاء في إطار الاجتماع الموسع لجميع المديريات بالفيديو كونفرانس من خلال برنامج CISCO WEBEX للتواصل المباشر لبحث الاستعدادات الوقائية والادارية لاستقبال العام الدراسى الجديد والمقرر في 17 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان من المديرية، فان الاجتماع الوزارى استهدف مدير مديرية التربية والتعليم، ومدير التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية، ومديري إدارات التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، ومديري إدارات التدريب، ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائها، ورؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية والصحية، وكذلك رؤساء أقسام التدريب بالإدارات التعليمية.

كما حضر الاجتماع، هالة كمال مدير عام التعليم العام ورأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية وجوزيف لبيب مدير عام التعليم الفنى بالمديرية،و لفيف من أطباء مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المدارس، وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد٢٠٢٠-٢٠٢١ .

وكيلا "صحة وتعليم الاسكندرية" يشاركان باجتماع وزارة التعليم لرفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا بالمدارس

وكيلا "صحة وتعليم الاسكندرية" يشاركان باجتماع وزارة التعليم لرفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا بالمدارس

وكيلا "صحة وتعليم الاسكندرية" يشاركان باجتماع وزارة التعليم لرفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا بالمدارس