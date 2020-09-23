شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: 47 مقر يستقبل المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تخصيص 47 مقر بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصاراَ للوقت والمجهود .

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة أوسيم يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار، وهم مدرسة أوسيم الاعدادية، والوحدة المحلية بالبراجيل، وبشتيل، والكوم الأحمر، وبرطس، وفى مركز ومدينة البدرشين، يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار، وهم بمدرسة أحمد عرابى، والوحدات المحلية بابو رجوان، والمرازيق، والشوبك، وسقارة، ودهشور، وميت رهينة .

ولفت محافظ الجيزة إلى أن مركز ومدينة أبوالنمرس يتم استقبال الطلبات من خلال 4 مقار وهم مدرسة أبوالنمرس الابتدائية، ومدرسة أبوظبى الاعدادية بمنيل شيحة، ومدرسة الشهيد محفوظ الابتدائية بشبرامنت، ومدرسة المنوات الثانوية، وفى مدينة الحوامدية يتم استقبال الطلبات من خلال 3 مقار وهم بالوحدة المحلية بام خنان والمركز الثقافى بشارع الثورة ومقر عام ديوان المدينة، وفى مركز ومدينة اطفيح يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهم بمقر الديوان وبالوحدات المحلية لصول والقبابات ومنيل سلطان والكداية وكفر قنديل والبرمبل .

وأكد راشد أنه في مركز ومدينة كرداسة يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهم بمكتب خدمه المواطنين والوحدات المحلية بكفر حكيم وابو رواش وناهيا والمعتمدية وفى مركز العياط يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهم بمقر المركز والوحدات المحلية بالقطورى وبرنشت وطهما والمتانيا وبمراكز ومدن منشاة القناطر والصف والواحات البحرية داخل مقر ديوان المركز والمدينة .

كما أكد أنه تم تجهيز 8 مقار لتلقي طلبات التصالح من مواطنى أحياء العمرانية والطالبية والهرم وشمال وجنوب والعجوزة والدقي والوراق مؤكدا انه تم تجهيز مدرسة ام المؤمنين الثانوية لاستقبال الطلبات من مواطنى احياء الطالبية والعمرانية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطنى حى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة بالطوابق لمواطنى حى الهرم ومدرسة احمد عرابى بشارع النيل لمواطني حي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات لمواطني حي العجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق والمركز التكنولوجي لحي الدقي لمواطني حي الدقي ومدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات لمواطنى حدائق الأهرام .

ودعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للمقار التي تم تحديدها على حسب الاقرب لهم مؤكداً ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة .

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وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى، وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح، وتذليل كافة العقبات أمامهم، تسهيلاُ على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة، التي تقع على رأس أولويات الدولة.