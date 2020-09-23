شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 20 بوابة إلكترونية ببطاقات ذكية لدخول الطلاب بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على التحول الرقمى وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة، حيث تم إعداد ٢٢ ألف كارت ممغنط لطلاب الجامعة وذلك وفق خطة التوجه الرئاسى نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات من خلال توفير أعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات، التي تؤدى إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة.

وقال «زكى» إنه مع بداية شهر أكتوبر القادم سيتم تشغيل بوابات الجامعة الاليكترونية بمداخل الجامعة (مدخل عثمان ومدخل طب الأسنان)، حيث تم تركيب ٢٠ بوابة إلكترونية مزودة بكروت ممغنطة ببطاقات ذكية لدخول الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن بوابة طب الأسنان تضم ٨ بوابات إلكترونية اثنين منهم مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أما بوابة عثمان فتضم ١٢ بوابة إلكترونية اثنين منهم مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، إلى أنه تم إعداد ١٤٤٢ كارت لكلية الزراعة، و٣٣٠٤ كارت لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و٩٨٤ كارت لكلية السياحة والفنادق، و٢٢٠٠ كارت لكلية التربية، و٨٠٠ كارت لكلية الحاسبات والمعلومات، و٢١٠٠ كارت لكلية الهندسة، و١١٨٠ كارت لكلية الألسن، و٦٠٠ كارت لكلية التمريض، و٦٩٦ كلية طب الأسنان، و٥١٢٨ لكلية التجارة، و٩٥٦ كارت لكلية العلوم، و٥٦٦ كارت لكلية الطب البيطرى، ١١٥٢ كارت لكلية التربية الرياضية، و١٦١ كارت لكلية المصرية الصينية، و٨٨٥ كارت لمعهد فنى تمريض.