شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الإسكندرية للروم»: 3 إصابات بكورونا بين رهبان أديرة الجبل المقدس باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتروبوليت نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الاثرذوسك،مطران طنطا، اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين رهبان أديرة جبل آثوس المعروف بالجبل المقدس الواقع شمال اليونان، إضافة إلى الحالات العشر المكتشفة الأيام السابقة، والذى يضم عدة أديرة.

وذكر المتحدث الرسمى عبر الموقع الرسمي للبطريركية، إن الحالات الثلاث تقع في منسك في منطقة أوسع من مدينة كاريس بالجبل المقدس في اليونان.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات بين ممثلي مجتمع جبل آثوس والإدارة السياسية من أجل تقييم الوضع الذي كان مصدر قلق للرهبان، واتخاذ تدابير جديدة وما يجب القيام به في المستقبل للحد من انتشار كوفيد 19.

وأشار إلى أن مصادر من جبل آثوس أكدت أن هناك خوف من المزيد من الحالات وسيتم إجراء فحوصات العينات في أماكن أخرى وأن هناك إمكانية إغلاق جبل آثوس في وقت قصير.