شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» تكشف أسباب اختيار القاهرة كمقر لمنظمة غاز شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف يوسف داوود نائب رئيس النقابة العامة للبترول عن سبب اختيار القاهرة كمقر لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد تحويله لمنظمة إقليمية حكومية في شرق المتوسط.

قال «داوود» إن بمجرد تحول أي كيان لمنظمة دولية فلا بد من توفير سكرتير ومقر رسمي له، وأن السبب وراء اختيار القاهرة كمقر للمنظمة هو الاستقرار السياسي والأمني بمصر، بالإضافة إلى تمتع مصر بالإمكانيات التي تؤهلها لتكون المركز الرئيسي.

وعن المزايا التي تحققها الاتفاقية لمصر فأوضح خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «مصر تنتج يوميًا 7.2 مليا مكعب غاز، بينما يتم استهلاك 5.8 مليار مكعب وبالتالي يكون هناك فائض يومي بقيمة 1.4 مليار مكعب يلزم تصديره وهو الأمر الذي تسهم الاتفاقية ي تسهيله وتنظيمه بشكل كبير».

وأضاف «لم يعد نظام التصدير كمان كان عليه سابقًا، حيث تعمل بنود اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة على تحديد أسعار الغاز، بما يضمن تنظيم عملية الحصول على العائد الربحي من عملية التصدير».

يشار إلى أنه تم إجراء مراسم توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى منظمة إقليمية، حكومية، الذي تهدف لتطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي بحضور سفراء الدول الأعضاء، أمس الثلاثاء.

وتم التوقيع على الميثاق من قبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بالاشتراك مع وزراء غاز منتدى شرق المتوسط، على أن يكون مقر المنظمة بالقاهرة.

ويتشكل أعضاء الاتفاقية من 7 دول وهم مصر، الأردن، فلسطين، إيطاليا، قبرص، اليونان وإسرائيل.

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