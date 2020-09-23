شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «العليا للأخوة الإنسانية» يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ90 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة.

وقال عبدالسلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر: «٩٠عاماً من الخير والنماء وخدمة الإنسانية وقضايا الأمة، وتتواصل مسيرة العطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين» .

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: «كل عام والمملكة العربية السعودية الحبيبة بخير بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠».

وتحتفل المملكة العربية السعودية في الـ٢٣ من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للمملكة والذي يوافق ذكرى إعلان توحيد المملكة في نفس اليوم عام ١٩٣٢ .