شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تحويل 85 بئر جوفي للتشغيل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس منصور ابراهيم سيد وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أنه تم عقد اجتماع مع مديري عموم الإدارات وبعض المهندسين، وذلك لمناقشة أهم محاور العمل فى الفترة القادمة لجميع الإدارات والعمليات التى يتم تنفيذها والتى تم ترسيتها، والبدء في التنفيذ وتحويل تشغيل عدد 85 بئر بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل، وحفر آبار وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك.

وأضاف «سيد» أنه تم مناقشة خطط الإدارات لمجابهة حدوث أى سيول محتمله والاستعداد لموسم الشتاء بشكل عام وتطهير المصافي والمخرات.

وأشار إلى أن إدارات المياه الجوفية والرى بالمحافظة تواصل تحفيز واستنهاض الهمة للجميع وتشجيع المتميزين فى الإدارات والسعى الدائم لمواصلة العمل وتوفير كافة الخدمات للمزارعين.