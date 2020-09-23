شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حصر أراضى الدولة بعواصم المحافظات لتنفيذ مشروعات «الأسمرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة في عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التي تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية في هذا الصدد إلى أنه بمجرد ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حالياً نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفاً أنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.

وقدم الدكتور محمد هانئ، خلال الاجتماع عرضاً، أشار فيه إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021، بلغ أكثر من 525 مليون جنيه، منها 515 اعتماد حكومى، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة 12%.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور محمد هانئ، أنها تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، التي يقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فدانا، يضم 226 وحدة صناعية «مشروعات صغيرة ومتوسطة»، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 856.6 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح إقامة عدد من الأنشطة تتضمن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، مضيفاً أن المناطق الصناعية تتضمن أيضاً المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، والجارى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، متناولاً الحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، والمتعلقة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وكذا إتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع بمناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، إلى جانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.

وفى هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل على إنشاء مقر دائم لها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم في التعامل الفورى مع أي مشكلات أو معوقات قد تواجه المستثمرين في هذه المناطق، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم.

ونوه محافظ بنى سويف إلى الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات القطاع الخدمي، مشيراً إلى تحديات تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية الموجودة على أرض المحافظة، وفى هذا الصدد تم خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بدعم القطاع الطبى بالمحافظة، وتوفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وخاصة مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة.

وتطرق محافظ بنى سويف إلى عدد من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة، منها إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بالحيز التنموي لقرية سمسطا الجديدة، وكذا مشروع لتطوير مزرعة الدواجن بمدينة بنى سويف الجديدة، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج الداجنى، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.

وتناول الدكتور محمد هاني، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الخطة العاجلة للطرق المحلية، تتضمن تنفيذ أكثر من 70 كم، بتكلفة تصل إلى نحو 139 مليون جنيه، مضيفاً أن الخطة المشتركة والاستثمارية لمديرية الطرق والنقل لعام 2020/2021، تشتمل على 41 طريقاً بأطوال 53 كم، و28 شارعاً بأطوال 9 كم، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 114 مليون، و236 ألف جنيه، على عدد 6 عمليات تم طرحها بالكامل.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء من مشروعات مياه الشرب، والخاصة بزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة بتكلفة 70 مليوناً، وجار العمل في مجموعة أخرى بتكلفة تصل إلى نحو 490 مليوناً، هذا إلى جانب عدد من مشروعات إحلال وتجديد شبكات وتغيير الخطوط، بتكلفة 33 مليون جنيه، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات للصرف الصحى بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى 453.5 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات جارٍ تسليمها، بتكلفة 205.4 مليون جنيه، مشيراً إلى محطة صفط العرفا بمركز ومدينة الفشن، التي تم إنشاؤها بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة اجمالية 18 مليون جنيه، منها 8 ملايين من الأهالى، والباقى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض المحافظ الموقف الخاص بإقامة المواقف الحالية والمقترحة، والطاقة الفعلية والاستيعابية لكل منها، هذا إلى جانب إقامة الأسواق الحضارية، سعياً لتطوير الأسواق العشوائية القائمة.

وحول موقف المشروعات القومية، أوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات تأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من تبطين أكثر من 83 كم، من اجمالى 241 كم مستهدف، وذلك بتكلفة اجمالية تقدر بـ 491 مليون جنيه، منوهاً إلى الموقف التنفيذى لتأهيل مخر سيل وادى سنور، وكذا موقف مشروع الـ 51 ألف فدان الخاص بالزراعات المحمية، بناحية مركزى ببا والفشن، ومشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل، وكذا مشروع تطوير كورنيش النيل الغربى، إلى جانب إنشاء كوبرى ميدان المديرية، بتكلفة نحو 90 مليون جنيه، ومحور عدلى منصور، الذي تم الانتهاء منه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بملف التطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، أشار المحافظ إلى أن عدد المراكز التكنولوجية التي تم تطويرها حديثاً وصل إلى 6 مراكز، إلى جانب إنشاء مركزين جديدين، مضيفاً أنه تم الانتهاء من إقامة 236 جهة ومركزاً خدمياً على مستوى المحافظة، إلى جانب 1154 نقطة ربط، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات التحول الرقمى.

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وأشار محافظ بنى سويف إلى الموقف الخاص بملف التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن إجمالى عدد طلبات التصالح وصل إلى 82300 طلب، مضيفاً أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 2874 طلباً، وتم تحرير 733 عقداً.

واستعرض المحافظ خلال العرض عددا من المشروعات المقترحة في قطاع السياحة لتطوير عدد من الأماكن السياحية والأثرية الموجودة على أرض المحافظة، سعياً لجذب عدد كبير من الزائرين لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، شملت إنشاء مدارس جديدة، وتعلية وتوسعة مدارس، إلى جانب إحلال وتجديد أخرى، وذلك بإجمالى 46 مدرسة، بتكلفة أكثر من 285 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1/7/2019، وحتى 30/6/2020.

وفيما يتعلق ببرنامج مشروعك، أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المنفذة من قبل البنوك المشاركة في المبادرة وصل إلى أكثر من 10 آلاف طلب، بقيمة تتخطى 928 مليون جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرص عمل جديدة.

وحول الجهود المبذولة في مجال التضامن الاجتماعى خلال الفترة الماضية، أوضح المحافظ أنه تم افتتاح دار لفاقدي الرعاية بشرق النيل مكونة من قاعتين، القاعة الواحدة تسع 20 سريراً، هذا إلى جانب فرش معسكر الإيواء بعدد 200 بطانية لإيواء المتضررين من السيول بقرية سنور، وتم تقديم المساعدات الغذائية والمالية لهم، فضلاً عن تنفيذ مبادرة «كمامتك لحد بيتك»، حيث تم توزيع 10000 كمامة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وتقديم وجبات لمرضى فيروس كورونا وكذلك العاملين بالحجر الصحي، وتجهيز اسرة بمبلغ 2.1 مليون جنيها، والمساهمة في تنفيذ عدد 1619 مشروعاً للأسر المنتجة والمرأة الريفية بإجمالي 7.6 مليون جنيه، إلى جانب إقامة 6 مشروعات للمتضررين من وباء فيروس كورونا، وتقديم المعاشات الضمانية، وطفل وإغاثة، وتكافل وكرامة لنحو 579939 مستفيداً.

وتناول الدكتور محمد هانئ، الموقف الخاص بالمبادرات الشبابية، والتى تتضمن مبادرة لتدريب وتأهيل الموظفين، وكذا مبادرة تأهيل وتمكين الشباب لشغل الوظائف القيادية، متطرقاً إلى ما تم من تعاون وتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوحيد جهود العمل الأهلى بالمحافظة، حيث بلغت تكلفة الأنشطة المنفذة من خلال المشاركة المجتمعية بالمحافظة خلال عام 2019 وحتى 30/6/2020، أكثر من 119 مليون جنيه.