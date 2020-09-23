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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تطوير الملعب القانوني بمركز شباب جمجرة القديمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال تنجيل الملعب القانوني بمركز شباب جمجرة القديمة، وذلك في وجود صفوت دراز، رئيس مجلس إدارة المركز، ضمن جولات متابعة الأعمال الإنشائية والصيانة بمراكز الشباب.
أكد «الصبروط» ضرورة استغلال الساحات غير المستغلة، ليعود نفعها على المركز بايرادات أكثر تنعكس على الأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم خدمات أفضل للمترددين.
وتأتي المتابعات الميدانية لمدير المديرية في إطار تكليفات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
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