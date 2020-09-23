شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر تستكشف أبطال المستقبل».. انطلاق فعاليات المشروع القومي للموهبة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انطلاق فعاليات اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2021/2020، تحت شعار «مصر تستكشف أبطال المستقبل»، في ألعاب «الملاكمة، ألعاب القوى، التايكوندو، الجودو، رفع الأثقال، تنس الطاولة»، في المراحل السنية بين 6- 12 سنة، وذلك في ضوء استراتيجية الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بوضع هدف بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي.

أوضح وكيل الوزارة أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل في شهادة ميلاد اللاعب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وعدد ٤ صورة شخصية للاعب، مع حضور ولي الأمر لتوقيع الاستمارة على أن يتم التوجه إلى الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، واستيفاء استمارة الالتحاق بمكتب المشرف العام.

وأشار «الألفي» إلى أن الألعاب الرياضية التي سيتم التقديم لها ومراحلها العمرية تشمل ألعاب القوي مواليد 2009/2010 باستاد جامعة الزقازيق يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر القادم، والتايكوندو مواليد 2009 /2010 بنادى الحسينية الرياضي يوم السبت الموافق 3 أكتوبر، والتايكوندو مواليد 2009 /2010 باستاد جامعة الزقازيق يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، الجودو مواليد 2009 /2010 بمركز شباب الزنكلون يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، ولعبة تنس الطاولة مواليد 2013 / 2014 بنادى الصفوة بالعاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، ورفع الأثقال مواليد 2009 / 2010 باستاد جامعة الزقازيق يوم السبت الموافق 7 نوفمبر، والملاكمة مواليد 2008 / 2009 باستاد جامعة الزقازيق يوم السبت الموافق 3 أكتوبر.

ولفت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عالياً.

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