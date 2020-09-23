شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ورئيس «القومي للتنسيق الحضاري» يتفقدان أعمال تطوير حديقة «فريال» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الأربعاء، حديقة فريال التاريخية، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم على أعلى مستوى.

وخلال الجولة، أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ ١٥٠ عام، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومن المقرر الافتتاح قريبًا في حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا إلى أن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، التي أطلقتها محافظة بورسعيد هدفت لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالطفرة الملحوظة والانجازات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات، مشيدًا بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال.

وأوضح «الغضبان» أن أعمال التطوير التي تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وزهور مميزة في إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.