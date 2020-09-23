شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع مع وفد شركة «سايبم» الإيطالية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، جورجيو إيليا، المدير الإقليمى لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.

أشاد «شاكر» بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين مشيراً إلى التعاون القائم مع الشركات الإيطالية والتى شاركت في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على أرض مصر، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 «، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع شركة SAIPEM، مشيرًا إلى أنه تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

من جانبه، أشاد جورجيو إيليا، المدير الإقليمى لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربًا عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة مشيراً إلى اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا ،

وعرض «جورجيو» رغبة الشركة في المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وتحلية المياه ومنها كذلك التكنولوجيات الحديثة في وقود الهيدروجين، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتنظيم ورش عمل لعرض خبرات الشركة في مختلف التكنولوجيات الحديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وفي نهاية اللقاء، رحب «شاكر» بالتعاون مع شركة SAIPEM الإيطالية من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى مشيراً إلى إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، مؤكدًا رغبة القطاع في البدء في مشروعات لاستخدام التكنولوجيات الجديدة كمراحل تجريبية.

وتأتى هذه اللقاءات في إطار سعى القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الاستثمار على أرضها، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات.