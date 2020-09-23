السيسى يطلع على التطورات بليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إن الرئيس اطلع خلال اللقاء علي التطورات في ليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميدانى من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

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