شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف موانع الحصول على لقاح الأنفلونزا الرباعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، عن موانع الحصول علي لقاح الأنفلونزا الرباعى، أولها الحساسية المفرطة من أكل البيض، والحساسية المفرطة جراء جرعة سابقة من نفس اللقاح أو أى لقاحر آخر، وقال لـ الخليج 365: يمنع الحصول على اللقاح للأعمار الأقل من 3 سنوات، كما يمنع الحصول عليه فى حالة الإعياء الحاد، وارتفاع درجة الحرارة على أن يتم تأجيل التطعيم.

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وأضاف الدكتور مصطفى محمدى، أن الموانع التي تم ذكرها تسرى مع باق اللقاحات عدا بند السن.. وقال يتوفر لقاح الأنفلونزا الرباعي فى 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

كانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أكدت أنه سيتم الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحات كورونا فى شهر سبتمبر 2021، ومؤكدة أن هناك 3 محموعات تخضع للتجريب، الأولى تحصل على لقاح أ، والثانية تحصل على لقاح ب، والثالثة تحصل على ما يسمى بالبلاسيو، وهو مركب ثالث ليس له أى أضرار.