شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور التدريب لمكلفات الخدمة العامة بمشروع تأهيل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" بوزارة التضامن الاجتماعي، للأسبوع الثاني على التوالي، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة، بمديريات التضامن في كافة أنحاء الجمهورية.

”الخليج 365” ينشرأهم المعلومات عن محاور التدريب لمكلفات الخدمة العامة ضمن مشروع "مودة" في نقاط محددة:

- انطلاق التدريبات في من محافظتي الإسماعيلية ويستمر حتى نهاية العام.

- التدريبات تستهدف 4000 مكلفة خدمة عامة من خلال 100 تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في 25 محافظة.

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- يتلقى المتدربون خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية.

- أهمية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية.

- أهمية الفحص الطبي قبل الزواج والجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.