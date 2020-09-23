شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطفلة مريضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عام وشهرين "مصابة بورم نادر بالرقبة" بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج، حيث تم إستقبالها بمقر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج الطبى اللازم لحالتها مجاناً دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، على أن يتم إعادة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر والعرض على الأطباء المتخصصين لتقييم الوضع الطبى لها، وبالتنسيق مع أمان الخير التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بالوزارة، وتم توفير مبلغ مالى لأسرة الطفلة لسداد قيمة ما إقترضته الأسرة خلال الفترة الماضية لعلاجها .

ووجه وزير الداخلية باستقبال والد الطفلة بإحدى مستشفيات الشرطة والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية عبارة عن "تفيت حصوات بالكلى" وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفلة بمساعدته فى إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة، حيث لقي ذلك استحسان ذوي الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.

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جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى ، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات ، وسرعة الإستجابة للحالات الإنسانية.