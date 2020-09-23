شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تحيى السبت اليوم العالمى لداء الكلب تحت شعار "معا ضد السعار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، إن لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، تقيم احتفالية باليوم العالمى لداء الكلب "السعار"، يوم السبت 26 سبتمبر الجارى، تحت شعار "معا ضد السعار".

وأشار عوض، فى بيان، إلى أن الاحتفالية تأتى حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر واعضاء مجلس النقابة العامة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة.

وأكد أن الاحتفالية تهدف للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين.

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تاتى ذلك بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى، والمهتمين بحقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان في مصر، ومعهد بحوث المصل واللقاح واساتذة الجامعات والمعاهد البحثية.

وأوضح عوض ان فعاليات الاحتفالية تبدأ بداية من يوم الجمعة بمستشفي الحيوانات الأليفة بالعباسية، بإجراء عمليات جراحية لتعقيم الكلاب الضالة للحد من تكاثرها، وأيضا إعطاء لقاح مرض السعار واطلاقها مره اخري وهذه من ضمن الاستيراتيجيه الدولية للسيطرة فى مصر على السعار 2030، لافتا إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.