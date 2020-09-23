شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنتهى من إعداد المقررات الإلكترونية لـ5 كليات نظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت جامعة عين شمس من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقاً وهي كليات "الآداب – الحقوق – التجارة – التربية – البنات".

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إن الكثافة العددية الكبيرة لنسب التحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالمياً و محلياً فضلاً عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم.

وأوضح أن جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة وما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر، الانتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.

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وذكر أنه سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملاً بالإضافة إلى اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به و كذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.

وأكد أنه بتطبيق هذا النظام التعليمى سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات و تجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر، الأمر الذي كان يؤثر سلباً على فترة مذاكرة الطالب للمنهج و استيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.

وشدد على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الإجتماعي، و أن الطلاب القادرين سوف يتحملون تكلفة تقل كثيرا عن تلك التي كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأي إشراف جامعى.