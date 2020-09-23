شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين البحث العلمى وبنك كريدى أجريكول مصر لاكتشاف الأفكار الهادفة لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم اتفاقية تعاون ثلاثى مشترك بين مؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية وممثلها المهندس عاصم رجب، رئيس مجلس الأمناء ومؤسسة "التعليم أولاً" وتمثلها الدكتورة سلمى البكرى، رئيس مجلس الأمناء، بهدف التعاون المشترك فى مسابقة "إبهار مصر" للابتكار العلمى المجتمعى لطلاب المدارس والجامعات المصرية، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الأفكار والمشروعات العلمية الهادفة لخدمة المجتمع.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور حسام بدراوى، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولاً"، وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بالأكاديمية.

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وفى كلمته اوضح صقر أن هذا التعاون يتسق مع رؤية الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكاروالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموهوبين والمبتكرين والمخترعين وتقديم الدعم لهم من خلال برامج ومبادرات الأكاديمية المختلفة مثل برنامج "جامعة الطفل" وهو برنامج تعليم إبداعي للعلوم والموهوبين من النشء، وبرنامج دعم مشروعات التخرج حيث تعد الأكاديمية أول وأكبر مؤسسة تقدم دعم لمشروعات التخرج وتعول كثيراً على هذه المشروعات فى التنمية التكنولوجية وخلق فرص عمل تكنولوجية إنتاجية من خلال برنامج "مشروعى بدايتى"، وبرنامج "طبق فكرتك"، وأيضاً معرض القاهرة الدولى للابتكار الذي تنظمة الأكاديمية كل عام ليفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، بالإضافة إلى برنامج المسابقات التليفزيونى "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، وبنك الابتكار المصرى.

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وقالت الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، إن هذه الشراكة ستساعد كثيرا فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وأضافت أن دورة الابتكار تحتاج إلي تضافر جهود مؤسسات الدولة وتعاون القطاع الخاص وهو ما يحدث الآن، وبدون التعاون وتكامل الجهود سوف يكون من الصعب الحصول علي مردود ملموس، كما أضافت سيادتها أن إصدار قانون حوافز العلوم هو خطوة أولى على الطريق الصحيح ويجب أن تستثمر هذه الخطوة من قِبل الباحثين والمؤسسات البحثية علي أكمل وجه.

من جانبها أوضحت الدكتورة سلمى البكرى، أن برنامج "إبهار مصر" يشمل عدداً من الأنشطة والفاعليات المختلفة التى تهدف إلى اكتشاف الطلاب والشباب الموهوبين فى مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، يأتى على رأسها معسكر "إبهار مصر" لطلاب المدارس الذى يسعى كل عام إلى إكتشاف 25 موهبة من شتى أنحاء مصر ويُعقد للعام الثالث على التوالى، وأيضاً معرض إبهار مصر الفنى والذى يقام فى دار الأوبرا المصرية فى نهاية شهر أكتوبر وفى بداية شهر نوفمبر بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

من جانبه قال المهندس عاصم رجب، إن مؤسسة كريدى أجريكول اُنشئت لخدمة الشريحة الفقيرة وتوفير التنمية المستدامة من خلال المشاريع التى تقوم بها، وتخفيف معاناة الفقراء وتعزيز مصالحهم، وكذلك زيادة الوعى الذى يؤدى إلى نتائج إيجابية طويلة الأجل وتُركز المؤسسة على أربعة محاور رئيسية للدخول من خلالها فى مشاريع ذات طابع الاستدامة وهى التعليم والصحة والزراعة وريادة الأعمال.