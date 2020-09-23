شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ توصيل الغاز الطبيعى لمدينة البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمدينة البدرشين ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بدأت أعمال مد الخطوط بشوارع المدينة ويتم استكمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات الرئيسة بشارع عمرو بن العاص، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم التنبيه على شركة تاون جاس للغاز الطبيعى ضرورة الالتزام والانتهاء من العمل بشارع عمرو بن العاص، لتسهيل حركة المارة والسيارات بمتابعه من رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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وفى السياق ذاته ، بدأت أجهزة محافظة الجيزة، فى أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل أبو غالب بمنشأة القناطر بمنطقه أبو غالب المسافة من طريق المناشى الخطاطبة بطول 1750 متر بعرض 10 أمتار، لتيسير الحركة المرورية على المترددين على الطريق بمتابعة من رئيس مركز منشأه القناطر، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما افتتحت أجهزة محافظة الجيزة مكتب الشهر العقارى بالوحدة المحلية بوردان لخدمة الأهالى بمركز ومدينة منشأه القناطر، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الأهالى وسكان المناطق التابعة لوردان.

كما رفعت أجهزة المحافظة المخلفات بشارع الإخلاص وامتداد شارع القط بحى الطالبية كما تم تجريد وتوسعة الشارعين، كذلك تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك وتم البدء فى أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع بسام الشريف من شارع أحمد كامل من شارع الهرم بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، تمهيدا لرصف الشارع فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار وسرعة تطوير المحاور الرئيسية والداخلية بنطاق الحى، تحت إشراف رئيس حى العمرانية.