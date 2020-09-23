شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمياه يجرى "مسح طبوجرافى" لمصرفى بحر البقر وبحر حادوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز القومى لبحوث المياه، أنه تم إرسال فريق بحثى مشكل من المعاهد البحثية (صيانة القنوات المائية – الهيدروليكا - المساحة - النيل - الإنشاءات)، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإجراء مسح طبوجرافى وهيدروجرافى لمصرفى بحر البقر وبحر حادوس.

وأضاف المركز أنه تم البدء في الأنشطة الحقلية على مصرفى بحر البقر وبحر حادوس لاجراء الرفع الهيدروجرافى لقاع المصرف لتحديد الترسيبات المطلوب ازالتها والرفع المساحى لحواف وجسور المصرفين.

وأوضح المركز أن الدراسة تهدف إلى مراجعه اتزان الجسور وتحديد أماكن وكميات الاطماءات بمصرفي بحر البقر وبحر حادوس وأهم مصارفه الفرعية وذلك لضمان إستيعابهما لكامل التصرف التصميمى لهما.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ خطة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية بعد ان تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، واعداد تقرير شامل و تفصيلى متضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والاجراءات المطلوبه ضد المخالفين، مما يسهم فى وضع رؤية استراتيجية، و خطط عاجلة، للتعامل معها وفقاً لبرامج زمنيه وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبه للقضاء علي مصادر التلوث البيئى التى تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسيه وفرعي النيل و المصارف الزراعية، علي مستوي محافظات الجمهوريه.

