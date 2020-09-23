شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مدرسة وتغطية الصرف الصحى فى 47 قرية أبرز مشروعات حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، قرب انتهاء المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والتى انطلقت مع بداية العام المالى 2019/2020 ، حيث من المقرر أن تنتهى بحلول ديسمبر 2020.

وأوضح جاد الكريم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المبادرة استهدفت 143 قرية بواقع 1.8 مليون مواطن باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات جنيه، ونجحت فى تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى، وتحسن خدمات الشرب في 88 قرية.

وأضاف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة نجحت فى زيادة نسبة التغطية بمياه الشرب بنسبة 10% ، وبناء 1100 فصل تعليمى جديد من خلال بناء 74 مدرسة، ورصف 188 كيلو من الطرق، بالإضافة إلى استفادة نحو 52 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية من خلال الاستثمار في تحسين الظروف السكنية، وتحسين الخدمات الصحية من خلال تطوير ورفع كفاءة وتجهيز 51 قرية.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين، وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.



منزل قبل وبعد تطويره